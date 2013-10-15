Китай назвал новые меры борьбы с перепроизводством

Китай будет бороться с хронической проблемой перепроизводства в таких секторах, как сталелитейная промышленность и производство цемента, блокируя разрешения на новые проекты и совершенствуя рынок, говорится в программе, опубликованной Государственным советом во вторник, передает Рейтер.

Маржа в таких секторах, в число которых также входят судостроение, производство алюминия и стекла, годами несла на себе груз избыточного производства, в результате чего многие компании получали значительные убытки и опирались на государственные субсидии.

Долгожданная программа действий, опубликованная китайским правительством, обещает уделять особое внимание "созданию и совершенствованию" рыночных механизмов, что говорит об изменении подхода после долгих попыток государственного регулирования этих секторов.

Кроме того, будут установлены более высокие экологические и качественные стандарты для компаний, а частный сектор получит стимул участвовать в реструктуризации чрезмерно крупных фирм.

Новый план также подразумевает борьбу с перепроизводством при помощи стимулирования внутреннего спроса и налоговых льгот для компаний, перемещающих заводы за границу.

В рамках предыдущего подхода правительство пыталось заставить крупные государственные компании поглощать мелких конкурентов, но эта тактика не имела успеха. Промышленные эксперты жаловались, что укрепление государственных компаний скорее усиливает перепроизводство, нежели сокращает его.

Китай также попробует ликвидировать старые производственные мощности путем повышения экологических и энергетических стандартов, а также стандартов безопасности. Кроме того, он установит иные цены на электроэнергию и воду для компаний, нарушающих экологические стандарты.

Прежние попытки борьбы с перепроизводством провалились из-за одержимых идеей роста местных администраций, которые поощряли быстрое наращивание производства при помощи субсидий, доступа к кредитам и благоприятных контрактов.

Пекин уже начал серию реформ, которые ограничат роль местных властей в этом процессе. Су Бо, замминистра промышленности, сказал на конференции в прошлом месяце, что "административное вмешательство" в промышленность является одной из основных причин перепроизводства, добавив, что политика преференций в таких сферах, как распределение земель, исказила рынок и создала нечестную конкуренцию.

Сталепрокатные компании получали дешевые кредиты, крупные субсидии и выгодные контракты, что позволило им расширяться слишком быстро.

Теперь власти постараются создать механизмы, которые облегчат компаниям выход из раздутых секторов. Эксперты предполагают, что неспособность властей разработать и применять адекватный закон о банкротстве внесла свою лепту в усиление проблемы перепроизводства.