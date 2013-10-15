Украина и Россия могут вскоре возобновить совместное производство самолета Ан-124

Украина и Россия намерены в ближайшее время возобновить совместное производство самолета Ан-124.

Как сообщается на Правительственном портале, об этом сказал глава российского правительства Дмитрий Медведев на совместной с премьер-министром Украины Николаем Азаровым пресс-конференции.

«Я надеюсь, что мы запустим совместное производство самолетов Ан-124 в ближайшее время», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в ходе двусторонней встречи премьер-министров Российской Федерации Дмитрия Медведева и Украины Николая Азарова обсуждался вопрос возобновления серийного производства самолета Ан-124.

Ранее по итогам встречи вице-премьер-министра Юрия Бойко с заместителем Главы правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным было заявлено, что Украина и Российская Федерация намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере авиастроения и космической отрасли, включая совместное строительство военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ан-70.

В частности, проект производства самолетов Ан-124 предполагает создание совместного предприятия, в которое украинская сторона могла бы передать технологическую базу и инновационную составляющую, а российская – финансовую составляющую и рынок сбыта.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.