В Таможенном союзе вводят импортные квоты на зерноуборочные комбайны

Москва. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определила формат специальной защитной меры в отношении зерноуборочных комбайнов и их модулей - вместо специальной защитной пошлины на зерноуборочные комбайны вводятся импортные квоты, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

«Спецзащитная мера вводится в виде импортной квоты, и будет действовать с 1 января 2014 г. по 21 августа 2016 г. включительно. Принципиальное решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце сентября. Это компромиссный вариант, который был разработан ЕЭК по итогам многочисленных консультаций со всеми заинтересованными сторонами», - сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, размер квоты в 2014 г., 2015 г. и 2016 г. для России составит 424 шт., 437 шт. и 288 шт. соответственно; для Казахстана – 300 шт., 309 шт. и 204 шт. соответственно; а для Беларуси – 50 шт., 52 шт. и 34 шт. соответственно.

Подчеркивается, что ввоз зерноуборочных комбайнов сверх квоты на территорию стран Таможенного союза на время действия защитной меры будет запрещен.

Распределять объемы импортной квоты между импортерами и осуществлять выдачу лицензий на импорт комбайнов будут уполномоченные органы стран Таможенного союза. Размер квоты, выделяемой каждому импортеру, будет рассчитываться с учетом объема ввезенных им зерноуборочных комбайнов в течение предыдущих лет.

Кроме этого, принцип расчета размера импортных квот для каждого участника подробно представлен в материалах решения и будет опубликован одновременно с решением Коллегии на сайте ЕЭК.

Отмечается, что анализ полученной в ходе проведенного расследования информации позволяет сделать заключение о наличии оснований для применения специальной защитной меры – резкого роста импорта и причиняемого таким импортом ущерба отрасли экономики Таможенного союза.

В течение 2009-2011 гг. объем импорта зерноуборочных комбайнов в страны ТС в абсолютных показателях вырос на 19,9%, а в первом полугодии 2012 года вырос по сравнению с первым полугодием 2011 года на 92,3%. Это привело к снижению объема производства зерноуборочных комбайнов на 14,4%, падению объемов их продаж на 43,4% и росту товарных запасов на 67,4%. В итоге, доля производителей комбайнов на рынке ТС сократилась на 14,6%, а прибыль в 3,6 раза. Эти тенденции в 2012 году усилились.

Справка УНИАН. ЕЭК создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.