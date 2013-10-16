Hyundai создаст новую марку спорткаров

Южнокорейская компания Hyundai планирует не только вернуться в чемпионат мира по ралли, но создать суббренд спортивных моделей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Drive.

Таким образом, автогигант планирует привлечь внимание молодых водителей к своей продукции. Автомобили будут рассчитаны, в первую очередь, на европейских автолюбителей.

Глава гоночной команды Hyundai Motorsport Мишель Нандан заявил, что как минимум первая модель пока еще не созданного бренда будет выполнена на основе субкомпакта Hyundai i20 и будет обладать таким же турбированным двигателем.

Запуск хэтчбека i20 запланирован на 2015 год. Гоночную версию машины Hyundai Motorsport выведет на старт чемпионата мира по ралли в следующем году.