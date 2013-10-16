Российский автопром с 2014 года будет платить утилизационный сбор на общих основаниях

Совет Федерации в среду одобрил закон, по которому российские автопроизводители будут уплачивать с 1 января 2014 года утилизационный сбор на общих основаниях, сообщает РИА «Новости».

Госдума приняла данный закон во вторник. Между тем Евросоюз уже запросил в ВТО созыв панели арбитров для решения вопроса о режиме уплаты утилизационного сбора на автомобили в РФ. В настоящее время сбор уплачивается только при импорте машин, а работающие в РФ производители могут взамен предоставить властям гарантию безопасной утилизации транспортного средства в будущем. Такой подход Еврокомиссия считает дискриминационным для импорта автомобилей из ЕС.

Согласно закону, утилизационный сбор также будет распространяться на транспортные средства, ввозимые с территорий Белоруссии и Казахстана, на равных условиях с российскими автопроизводителями и импортерами из третьих стран, а также на транспортные средства, помещенные в Калининградской области под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Однако принятия этого закона недостаточно для прекращения разбирательства в ВТО. Еврокомиссар Карел де Гюхт заявил недавно в интервью РИА «Новости», что ЕС отзовет свой запрос из организации, если Москва придет к формуле, которая будет недискриминационной и по производителю машины, и по объему двигателя.

Виды и категории транспортных средств, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, определяются правительством РФ, а размер сбора устанавливается с учетом года выпуска автомобиля, его массы и других физических характеристик, влияющих на стоимость утилизации. Такой же порядок действует и сейчас.

В настоящее время годовые поступления в федеральный бюджет от взимания утилизационного сбора составляют около 54 миллиардов рублей. В случае введения механизма всеобщей уплаты утилизационного сбора доход федерального бюджета ориентировочно увеличится на 148,5 миллиарда рублей в год. Таким образом, суммарный объем поступлений в бюджет от взимания утилизационного сбора составит 202,5 миллиарда рублей в год.