Беларусь и Казахстан могут ввести утилизационный сбор на автомобили

Белоруссия и Казахстан рассматривают возможность введения утилизационного сбора на транспортные средства для синхронизации политики с Россией, общая модель по таможенным пошлинам и утилизационному сбору на автомобили будет подготовлена до конца года, сообщил журналистам министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, пишет ПРАЙМ.

Он пояснил, что в настоящее время Казахстан и Белоруссия применяют повышенные ставки импортных пошлин на автомобили, которые были в России до вступления в ВТО. "Мы (ЕЭК) свои решения (по пошлинам) поправим, если Казахстан и Белоруссия введут свой аналог утилизационного сбора. У нас будет единое пространство в этой части", - сказал министр.

Отвечая на вопрос журналистов, собираются ли Белоруссия и Казахстан вводить свои утилизационные сборы, Слепнев отметил, что "обсуждается некая синхронизация политики, чтобы избежать дискриминации, чтобы никто из третьих стран не чувствовал себя дискриминированным". Слепнев добавил, что ЕЭК подготовит общую модель к концу года, то есть к моменту вступления в силу в России нового решения по утилизационному сбору.

Российский парламент принял закон, согласно которому отечественные автопроизводители будут уплачивать утилизационный сбор наравне с иностранными. При этом утилизационный сбор распространяется на транспортные средства, ввозимые с территорий Белоруссии и Казахстана.

"Мы в рамках совета ЕЭК эту тему обсуждаем, потому что это не только отношения России с ВТО, но и отношения внутри Таможенного союза, отношения с Казахстаном и Белоруссией. Разговор идет о том, как сохранить единство рынка и не построить барьеры по такой чувствительной теме, как торговля техникой. Здесь идут достаточно бурные дискуссии, предлагаются разные варианты с тем, чтобы соблюсти правила ВТО. Уверен, что такие решения найдутся", - пояснил Слепнев.