Российская экономика продолжает стагнировать

Российская экономика стагнировала в третьем квартале, и вряд ли дотянет даже до пересмотренного прогноза едва заметного роста на 1,8% по итогам года, сказал замглавы Минэкономики Андрей Клепач.

"Предполагалось, что нам удастся переломить тенденцию к торможению экономического роста и к той стагнации, которую мы сейчас наблюдаем, по сути дела не только в первом полугодии, но и в третьем квартале с почти нулевым ростом ВВП", - сказал Клепач депутатам Госдумы в среду, передает Reuters.

"По этому году оценка - 1,8%. И это, я бы сказал, оптимистическая оценка, экстраполяция дает рост ВВП примерно на 1,5-1,6%. Но мы ориентировались на то, что в конце года произойдет оживление, в первую очередь, в части инвестиционного спроса", - отметил замглавы Минэкономики.

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