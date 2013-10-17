Енакиевский метзавод намерен существенно сократить потребление газа

Один из крупнейших мировых производителей товарной заготовки Енакиевский металлургический завод, входящий в холдинг «Метинвест», намерен к лету 2014 года существенно сократить потребление природного газа за счет запуска установки по вдуванию пылеугольного топлива (ПУТ) для всех доменных печей предприятия.

Об этом в интервью журналистам сообщил генеральный директор ЕМЗ Александр Подкорытов.

«ПУТ будет запущен в первой половине 2014 года. Бюджет проекта составляет примерно 115 млн долл. Установка позволит полностью отказаться от природного газа в доменных печах. Это позволит говорить о снижении себестоимости тонны чугуна на порядка 20-30 долл.», - сказал Подкорытов.

При этом он уточнил, что запуск ПУТ – не единственный проект по снижению потребления газа на предприятии. «Мы сейчас прорабатываем возможность использования доменного газа и совместно с предприятием «Енакиевский коксохим» перешли на использование коксового газа», - сказал директор предприятия. При этом он уточнил, что полностью отказаться от природного газа не удастся, поскольку производственный процесс одного из цехов ЕМЗ требует именно газа в качестве топлива. «Но это будут незначительные объемы», - сказал Подкорытов.

Справка УНИАН. ПАО «Енакиевский металлургический завод» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест».

За 9 месяцев 2013 года завод, по оперативным данным, увеличил производство проката на 2% относительно января-сентября 2012 года - до 2,11 млн тонн. Кроме того, метзавод произвел 1,9 млн тонн чугуна, что на 3,5% больше января-сентября 2012 года. В сентябре ЕМЗ произвел 226 тыс. тонн проката, 248 тыс. тонн стали, 221 тыс. тонн чугуна.