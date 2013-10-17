Президент "АвтоВАЗа" ушел в отставку

Крупнейший российский автопроизводитель недорогих машин Lada - "АвтоВАЗ" лишился президента Игоря Комарова, которому прочат пост руководителя ракетостроительной госкомпании.

Комаров написал заявление об отставке в среду, сообщил представитель компании. Как пишет Reuters, временно исполняющим обязанности президента "АвтоВАЗа" назначен вице-президент по финансам и корпоративному развитию Олег Лобанов.

Он будет работать на этой должности до конца года, после чего совет директоров "АвтоВАЗа", 25 процентами которого владеет французский автоконцерн Renault, назначит нового президента. В 2014 году альянсу Renault-Nissan должен перейти контрольный пакет.

"Скорее всего, это будет представитель альянса", - сказал Reuters источник, близкий к одному из акционеров "АвтоВАЗа".

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Комаров, как ожидается, возглавит Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК) - одно из двух подразделений реформированного Роскосмоса, которое будет заниматься производством аэрокосмической техники, написала в начале октября газета "Коммерсантъ". Эту информацию подтвердили несколько источников Reuters.