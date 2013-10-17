Промпроизводство в сентябре сократилось на 5,6%

Спад промышленного производства в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2012 года ускорился до 5,6%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к августу 2013 года спад промпроизводства замедлился до 0,4%. В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,2%.

По данным Госстата, в сентябре 2013 года по отношению к сентябрю 2012 года рост производства зафиксирован только в изготовлении основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 7,5% (по сравнению с августом т.г. - на 14,4%), добыче металлических руд - на 7,3% (0,9%), производстве изделий из древесины - на 0,8% (спад на 3,5%). В распределении электроэнергии, газа и пара в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2012 года также зафиксирован рост на 3,6%, при этом по сравнению с августом текущего года спад составил 2,5%.

Остальные отрасли в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем прошлого года показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве химических веществ и химической продукции - на 19,7% (10,3%), машиностроении - на 16,2% (рост на 2,1%), производстве пищевых продуктов - на 12,8% (рост на 6,1%), производстве мебели - на 8,3% (3%), производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 7,8% (5,5%), металлургии - на 5,2% (2,6%), текстильном производстве - 4,7% (рост 5,9%), производстве кокса - на 2,9% (5,8%), добыче сырой нефти - на 2% (1,8%), добыче угля - на 1,4% (3%).

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в августе 2013 года по сравнению с августом 2012 года сократилось на 5,4%, по отношению к июлю 2013 года зафиксировано сокращение промпроизводства на 2,5%, в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,2%.

Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.