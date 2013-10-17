Президент ГАЗа может возглавить "АвтоВАЗ"

Президент принадлежащей Олегу Дерипаске Группы ГАЗ Бо Андерсон стал кандидатом на пост главы крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ", контролируемого госкорпорацией "Ростех" и альянсом Renault–Nissan, сообщает Прайм.

"Во время этого заседания совета директоров Карлос Гон, председатель совета директоров "АвтоВАЗа", Сергей Чемезов, заместитель председателя совета директоров "АвтоВАЗа", и президент "АвтоВАЗа" Игорь Комаров предложат кандидатуру Бо Андерсона, одного из возможных кандидатов на пост президента "АвтоВАЗа", - сообщил "АвтоВАЗ".

Президент "АвтоВАЗа" Игорь Комаров подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу.

Временно исполняющим обязанности президента "АвтоВАЗа" назначен исполнительный вице-президент компании по финансам и корпоративному управлению Олег Лобанов.

"АвтоВАЗ" - одно из крупнейших предприятий автомобильной отрасли Восточной Европы. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 800 тысяч автомобилей в год. В первом полугодии текущего года предприятие получило убыток по МСФО в 2,618 миллиарда рублей против прибыли в 27,39 миллиарда рублей годом ранее. Продажи "АвтоВАЗа" в январе-сентябре 2013 года сократились на 12%, в сентябре - на 19,5%.