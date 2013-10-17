Harley-Davidson отзывает 29 тыс. мотоциклов из-за проблем со сцеплением

Легендарный американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc отзовет более 29.000 байков, выпущенных в 2014 году, из-за проблем с гидравлической системой сцепления, передает "Рейтер".

В число отзываемых входят модели, произведенные между 3 мая и 13 октября 2013 года. Владельцев таких мотоциклов просят отказаться от поездок, а дилеров - приостановить продажи.

По данным компании, из-за дефекта сцепление может заклинить.

В 2011 году Harley-Davidson отозвала более 300.000 мотоциклов по всему миру из-за проблем со стоп-сигналом.

В 2013 году компания планирует поставить дилерам 259.000-264.000 байков против 247.625 мотоциклов годом ранее.