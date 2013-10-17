Harley-Davidson отзывает 29 тыс. мотоциклов из-за проблем со сцеплением
14:37, 17 октября 2013Промышленность
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Легендарный американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc отзовет более 29.000 байков, выпущенных в 2014 году, из-за проблем с гидравлической системой сцепления, передает "Рейтер".
В число отзываемых входят модели, произведенные между 3 мая и 13 октября 2013 года. Владельцев таких мотоциклов просят отказаться от поездок, а дилеров - приостановить продажи.
По данным компании, из-за дефекта сцепление может заклинить.
В 2011 году Harley-Davidson отозвала более 300.000 мотоциклов по всему миру из-за проблем со стоп-сигналом.
В 2013 году компания планирует поставить дилерам 259.000-264.000 байков против 247.625 мотоциклов годом ранее.
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