Гендиректор меткомбината им.Ильича: «Мы не видим перспектив изменения ситуации в лучшую сторону»

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича, входящий в метдивизион крупнейшего в Украине металлургического холдинга «Метинвест», намерен сохранить производственные позиции и освоить новые рынки сбыта, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране и низкий спрос на металл. Об этом в блиц-интервью УНИАН рассказал генеральный директор предприятия Юрий Зинченко. По его словам, импульсом к развитию комбината стала заработавшая в этом году программа производственной модернизации. Она позволила уже сейчас существенно снизить потребление дорогого импортного газа. Причем экономия средств дает руководству предприятия полагать, что получение прибыли меткомбинатом, закончившим 2012 год с убытками, - вопрос ближайшего времени.

- Юрий Анатольевич, отечественная металлургия находится в достаточно сложном положении. Чего ожидаете от 2014 года? Есть ли опасения, что стагнация на мировых рынках металла продолжится?

- Мы не видим перспектив изменения ситуации в лучшую сторону. Значит, условия работы для нас не изменятся, и единственным источником роста останутся собственные ресурсы. Понятно, что о сокращении производства или персонала мы не говорим. Надо делать упор на повышение эффективности, целевое использование внутренних возможностей.

- Будете осваивать новые рынки?

- Безусловно. У нас другого выхода нет. Мы стараемся осваивать новые продукты, разрабатывать новые эксклюзивные условия - быть максимально ориентированными на клиента. В существующей конкуренции очень сложно выживать. Но в этом году у нас появилась возможность выйти на рынки США и Италии, поставлять туда товарный чугун.

- Повлияет ли на работу предприятия ключевое политическое событие года – подписание Соглашения об ассоциации с ЕС?

- Скажу так: каким бы ни был курс страны – Евросоюз или Таможенный союз - это больше политический вектор. Бизнесу придется работать в тех условиях, которые в итоге предложат. Но куда бы ни повернул политический вектор, важно, чтобы бизнесу оказывалась поддержка. Если бизнес будет чувствовать готовность государства в любой момент придти на помощь, ему будет все равно, куда идти в политическом смысле.

- Вы действительно рассчитываете на помощь государства?

- Мы переживаем сложные времена для промышленности, особенно для металлургии, которая является базовой отраслью Украины. В этой связи поддержка государства была бы очень кстати, потому что быстро и эффективно технологии внедряются там, где она есть. Причем мы не говорим о деньгах в чистом виде, мы говорим о комплексной программе, о преференциях для предприятий, которые реализуют мощные модернизационные проекты. И тут важны и доступ к кредитованию, и некие налоговые послабления, и даже здоровый лоббизм интересов отечественных товаропроизводителей.

- Какие производственные планы комбинат закладывает на 2014 год?

- У компании есть долгосрочная стратегия до 2020 года, включающая программу технического перевооружения, модернизацию производств. Один из приоритетов – экология. И если говорить непосредственно о комбинате Ильича, то основной наш проект – реконструкция газоочистных сооружений аглофабрики, которая на сегодня является крупнейшей в Европе. За ближайшие 5 лет в реализацию проекта будет вложено 300 млн долл. Сейчас в активной фазе заключение договоров с мировыми компаниями, готовыми внедрить все необходимые технологии.

Кроме того, мы сами отремонтировали одну агломашину, вторая в конце октября становится на капремонт. Это - порядка 60 млн грн собственных инвестиций, которые уже вложены и будут вкладываться до конца года. В целом по итогам года в разные экологические проекты будет вложено порядка 120-130 млн грн.

- Когда планируете вывести из эксплуатации мартеновские печи?

- Три печи у нас уже не работают. Мы задействуем только оставшиеся две, и то в зависимости от заказов. Вместе с тем, полная остановка мартенов запланирована на 2015 год.

- В Украине все более актуальной становится тема энергоэффективности и развития альтернативной энергетики. Насколько, по Вашему мнению, это необходимо сейчас, ведь на защиту окружающей среды, эффективные технологии как всегда нет денег?

- Вопрос энергоэффективности очень актуален для нашей страны, и у нас есть огромный потенциал в данной сфере. Металлургия дальше всех продвинулась относительно модернизации производства и внедрения проектов энергосбережения. К примеру, установки вдувания пылеугольного топлива. Они уже работают на меткомбинате Ильича, на «Запорожстали», заработают на Енакиевском метзаводе. Экономия газа в год за счет установки ПУТ составит 1 млрд кубометров - существенная цифра для страны, порядка 2% от общего объема потребления газа в Украине. И это лишь один проект. Представьте, чего можно достичь, если заниматься множеством таких же проектов.

- Юрий Анатольевич, год назад Вы были назначены на должность гендиректора ММК им.Ильича. Как оцениваете прошедший период?

- Главное, что нам удалось, - сохранить производственные позиции, хотя общеэкономическая ситуация остается сложной. В производственном плане планируем завершить текущий год с показателями, не ниже прошлогодних. Возможно, будет небольшой рост по чугуну – мы сейчас активно осваиваем эту нишу. Относительно стали останемся на уровне прошлого года – не потеряем объемы, но и не нарастим их существенно. Будет небольшое падение по прокату, что связано со слабым спросом на данный вид продукции.

Нас радует и финансовый результат. Может быть, мы не получим прибыли в этом году в силу слабости рынка и низких цен на продукцию. Но могу с уверенностью сказать: если в прошлом году наши убытки были серьезными – на уровне четверти миллиарда долларов по показателю EBITDA, то в этом году мы стремимся выйти в ноль. Получится или нет, но даже незначительный «минус» окажется для нас большим достижением.

- С Вашим приходом связывали вероятную волну сокращений на предприятии, это действительно имело место?

- Спекуляции по поводу сокращений мы тоже свели на «нет». Прожили уже 9 месяцев 2013 года и все видят: никаких массовых сокращений нет, и до конца года их не будет. То, что мы обещали, то, что обещал главный акционер, - выполняем. Все рабочие на своих местах. Да, у нас идут организационные изменения в структурах, но это направлено на повышение эффективности бизнеса. Идут процессы в управленческом аппарате, но иметь такой штат и не поднимать вопросы эффективности работы – непозволительная роскошь. Я с самого начала говорил о том, что в управленческой вертикали могут быть изменения. На производстве - все стабильно.

- Какие технологические успехи хотели бы особенно отметить?

- Ключевым событием года с технологической точки зрения стал полноценный запуск установки вдувания пылеугольного топлива (ПУТ). Во все печи «комбината Ильича» подается пылеугольное топливо.

Нам удалось в рекордные сроки вывести установку ПУТ из опытной эксплуатации в промышленную. Объем инвестиций в ее строительство и запуск составил 150 млн долл., а потребление энергоресурсов, в частности природного газа, снизилось на 25%. Это - 200 млн кубометров газа в год, существенная цифра даже для европейских стран. Чистая экономия на топливе по итогам 8 месяцев 2013 года составила 45 млн долл., а по итогам года она достигнет 60 млн долл. При этом эффект снижения себестоимости чугуна - 16 долл. на тонне.

Леся Сафронова (УНИАН)