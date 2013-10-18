Харьковский тракторный завод приостанавливает работу из-за проблем на таможне

Крупный производитель тракторов Харьковский тракторный завод заявляет о приостановке работы вследствие неоформления таможенных деклараций своих основных поставщиков на таможенном терминале Харьковской таможни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе завода.

В частности, по данным ХТЗ, на Харьковской таможне с 9 октября не оформляются декларации семи ключевых поставщиков из Российской Федерации, в том числе производителя тракторных двигателей ООО «Автодизель» (Ярославль).

«До сегодняшнего дня какие-либо разъяснения от государственных органов отсутствуют, равно как и объективные причины для задержки оформления документов. В связи с произошедшими событиями Харьковский тракторный завод, на котором занято более 3 тыс. человек, вынужден остановить свою работу с 18 октября 2013 г. и отправить работников в неоплачиваемый отпуск», - сообщили на заводе.

На ХТЗ подчеркнули, что остановка ХТЗ негативно отразится на экономике Украины, так как завод является одним из крупнейших экспортеров в Украине и одним из крупнейших налогоплательщиков в Харьковской области.

На предприятии отметили, что за 9 месяцев 2013 г. в бюджеты различных уровней завод перечислил более 62 млн грн в виде налогов и сборов. Выручка от реализации тракторов, которые продаются в Украине, России, Европе, Прибалтике, Средней и Юго-Восточной Азии, странах Африки и Латинской Америки, составила более 395 млн грн за этот же период.

По итогам 2012 г. ХТЗ произвел 1653 трактора, выручка составила более 635 млн грн, налоги составили более 79 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Харьковский тракторный завод» специализируется на выпуске тракторов мощностью от 35 до 240 л.с. (колесные и гусеничные тракторы общего назначения, пахотно-пропашные и тракторы малой мощности), которые агрегатируются более чем с 250 наименованиями сельхозмашин и орудий.

Техника используется во всех отраслях сельского и коммунального хозяйства, строительстве, в промышленном производстве, а также для транспортировки различных грузов. География продаж техники ХТЗ - Европа, Америка, Австралия, Азия и Африка.