«ЕВРАЗ» увеличил производство стали на своих предприятиях в Украине

Российская горно-металлургическая группа «ЕВРАЗ», контролирующая деятельность ряда украинских предприятий, за девять месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличила на своих украинских мощностях производство стали на 18,5% - до 246 тыс. тонн, сообщили УНИАН в компании.

Согласно сообщению, производство чугуна за этот период по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросло на 13,2% - до 257 тыс. тонн. Компания объяснила увеличение выпуска чугуна повышением производительности доменной печи.

Производство стальной продукции предприятиями группы за девять месяцев 2013 года увеличилось на 27,4%, до 207 тыс. тонн.

В то же время, производство кокса на украинских активах сократилось на 8,1% - до 204 тыс. тонн.

В третьем квартале текущего года средние цены на украинскую продукцию изменялись по данным группы следующим образом: чугун - 348 долл./тонну (-9,1%), стальные полуфабрикаты - 462 долл./тонну (-3%).

При этом на горно-обогатительном комбинате «ЕВРАЗ Сухая Балка» в 3 квартале текущего года было добыто 717 тыс. тонн руды, что на 6,9% меньше показателей предыдущего квартала.

Как сообщал УНИАН, «ЕВРАЗ Груп» в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократила производство стали на своих предприятиях в Украине на 4,7% - до 820 тыс. тонн, чугуна - на 0,6% до 857 тыс. тонн, стальной продукции - на 4,7% до 702 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Компания "EVRAZ" является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

«ЕВРАЗу» принадлежат три украинских коксохимических предприятия – коксохимический завод ПАО «ЕВРАЗ Баглейкокс», ПАО «ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод» (ЕВРАЗ ДКХЗ) и Днепропетровский коксохимический завод («Днепрококс»), который с апреля 2011 г. входит в структуру «ЕВРАЗ ДМЗ им. Петровского», и один горно-обогатительный комбинат ПАО «ЕВРАЗ Сухая Балка».

Крупнейшим бенефициаром группы является российский миллиардер Роман Абрамович.