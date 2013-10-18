Мировые продажи General Motors выросли на 4,6%
Продажи General Motors Co выросли на 4,6% за первые девять месяцев года на фоне высокого спроса в третьем квартале в США и Китае, помогшего американскому автопроизводителю компенсировать слабость рынков Европы и Южной Америки, сообщает Рейтер.
В третьем квартале рост продаж составил 5,5%.
Компания сообщила в четверг о продаже за девять месяцев более 7,25 миллиона автомобилей.
Продажи американской фирмы в Северной Америке выросли на 7,3% почти до 2,45 миллиона автомобилей, в Китае - на 7,5% до 2,85 миллиона.
В Европе показатель снизился на 2,4% до 1,18 миллиона, в Южной Америке - на 2,1% почти до 770 тысяч машин.
Toyota Motor Corp, лидер автомобильного рынка в прошлом году, пока не опубликовала данные о продажах за январь-сентябрь, однако в первом полугодии сохраняла за собой первое место.