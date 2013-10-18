Миндоходов объяснило приостановку оформления импорта ХТЗ необходимостью получить дополнительную документацию

Министерство доходов и сборов Украины в ответ на заявление руководства Харьковского тракторного завода о приостановке оформления импортных товаров по таможенным декларациям сообщило, что приостановка процедур произошла из-за необходимости получения дополнительных документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость оформляемых товаров.

Об этом говорится в разъяснении Миндоходов, которым располагает УНИАН.

«Понимая, что ситуация отражается на операционной деятельности предприятия, министерство готова оперативно провести все таможенные процедуры по импорту «ХТЗ» при условии, что предприятие выполнит все законные требования работников Харьковской таможни», - говорится в разъяснении.

По информации министерства, для оформления импорта с 9 по 17 октября текущего года в харьковскую таможню поступили 9 таможенных деклараций, в которых указывались собственно импортируемые товары и страны их происхождения – Россия (65% импорта), Китай (30%) и Италия (5%). «Однако цена, указанная в документах, существенно отличалась от цены, по которой в Украину ввозились аналогичные товары другими предприятиями, не связанными с российским поставщиком. В этой связи Миндоходов предложило ХТЗ предоставить дополнительные документы в подтверждение заявленной таможенной стоимости», - говорится в разъяснении Миндоходов.

Как отмечается, для этого у завода есть 10 дней. Если в течение этого срока необходимые документы будут предоставлены, то оформление импорта пройдет с учетом его заявленной таможенной стоимости. «Однако пока предприятие не предоставило необходимых документов», - отмечают в министерстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 октября, крупный производитель тракторов Харьковский тракторный завод заявил о приостановке работы вследствие неоформления таможенных деклараций своих основных поставщиков на таможенном терминале Харьковской таможни.

В частности, по данным ХТЗ, на Харьковской таможне с 9 октября не оформляются декларации семи ключевых поставщиков из Российской Федерации, в том числе производителя тракторных двигателей ООО «Автодизель» (Ярославль). На ХТЗ подчеркнули, что остановка ХТЗ негативно отразится на экономике Украины, так как завод является одним из крупнейших экспортеров в Украине и одним из крупнейших налогоплательщиков в Харьковской области.

Вместе с тем, как заявил на брифинге начальник таможенного поста «Харьков-центральный» Харьковской таможни Миндоходов Валерий Остапчук, Харьковский тракторный завод (ХТЗ) не предоставил необходимый пакет документов, однозначно подтверждающих таможенную стоимость ввозимых товаров. По словам Остапчука, в ходе таможенного контроля был выявлен ряд несоответствий в таможенных декларациях, в частности несоответствие кодов товаров, заявленных экспортером и декларантом. При этом правильность определения кодов товаров непосредственно влияет на объем оплаты таможенных платежей. Остапчук добавил, что в тот же день, когда поступали заявки, Харьковская таможня, выявляя несоответствия, официально предлагала ХТЗ предоставить документы, которые однозначно подтверждают классификацию товара и его таможенную стоимость.