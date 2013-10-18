В Украине продолжают внедрять автоматизированную систему отслеживания лекарств

Государственная служба Украины по лекарственным средствам планирует в ноябре перейти от презентации автоматизированной системы отслеживания лекарств до ее промышленной апробации, после чего приступить к первому этапу ее внедрения.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в пилотном проекте, который был представлен летом текущего года, приняли участие по одному иностранному и отечественному производителю, один дистрибьютор и одна аптечная сеть. Однако уже на следующем этапе, во время промышленной апробации системы, могут участвовать несколько представителей каждого фармацевтического сектора.

«В начале ноября будет проведена первая загрузка информации в систему о присвоенных упаковкам индивидуальных номеров от производителей и дистрибьюторов (импортеров), которые захотят на добровольной основе участвовать в проекте», - сообщило ведомство, подчеркнув, что данный тип кодировки уже был успешно испытан в Европейском Союзе.

Гослекслужба также напомнила, что внедрение такой системы в Украине позволит государству исключить возможность попадания фальсифицированных лекарственных средств на украинский рынок, а также позволит идентифицировать лекарства с помощью двухмерного штрих-кода, содержащего уникальный код, в режиме реального времени.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля Гослекслужба презентовала автоматизированную систему отслеживания оборота лекарственных средств, которая будет реализована в Украине до 2017 года.

Глава Гослекслужбы Алексей Соловьев во время презентации проекта сообщал, что внедрение такой системы не должно повлиять на стоимость лекарственных средств. При этом исполнительный директор «Фармацевтической ассоциации Украины» Денис Шевченко отметил, что не исключает возможного роста цен вследствие внедрения этой системы.