ММК им. Ильича планирует сохранить выпуск стали на прошлогоднем уровне

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК им. Ильича), входящий в метдивизион крупнейшего в Украине металлургического холдинга «Метинвест», намерен сохранить производственные позиции по выпуску стали и несколько нарастить выпуск чугуна за счет освоения новых рынков сбыта продукции.

Об этом в интервью УНИАН сообщил генеральный директор предприятия Юрий Зинченко.

«В производственном плане планируем завершить текущий год с показателями не ниже прошлогодних. Возможно, будет небольшой рост по чугуну – мы сейчас активно осваиваем эту нишу. Относительно стали останемся на уровне прошлого года – не потеряем объемы, но и не нарастим их существенно», - сказал Зинченко.

Вместе с тем, он уточнил, что по итогам года возможно некоторое уменьшение объемов выпуска проката. «Будет небольшое падение по прокату, что связано со слабым спросом на данный вид продукции», - отметил гендиректор комбината.

Он оптимистически оценил финансовые показатели работы предприятия. По его мнению, вероятность достижения безубыточности благодаря снижению себестоимости продукции весьма велика.

«Нас радует и финансовый результат. Может быть, мы не получим прибыли в этом году в силу слабости рынка и низких цен на продукцию. Но могу с уверенностью сказать: если в прошлом году наши убытки были серьезными – на уровне четверти миллиарда долларов по показателю EBITDA, то в этом году мы стремимся выйти в ноль», - сказал Зинченко.

Он уточнил, что ключевым событием года с технологической точки зрения стал полноценный запуск установки вдувания пылеугольного топлива (ПУТ). Во все печи комбината им. Ильича подается пылеугольное топливо. «Нам удалось в рекордные сроки вывести установку ПУТ из опытной эксплуатации в промышленную. Объем инвестиций в ее строительство и запуск составил 150 млн долл., а потребление энергоресурсов, в частности природного газа, снизилось на 25%. Это - 200 млн кубометров газа в год, существенная цифра даже для европейских стран. Чистая экономия на топливе по итогам 8 месяцев 2013 года составила 45 млн долл., а по итогам года она достигнет 60 млн долл. При этом эффект снижения себестоимости чугуна - 16 долл. на тонне», - подчеркнул гендиректор.

Как сообщал УНИАН, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, по оперативным данным, за 9 месяцев произвел 3,21 млн тонн общего металлопроката, что на 4,5% меньше, чем за январь-сентябрь 2012 года. Одновременно в январе-сентябре комбинат выплавил 3,85 млн тонн стали, что на 2% меньше показателя за аналогичный период 2012 года, и произвел 3,7 млн тонн чугуна – на 8,6% больше аналогичного прошлогоднего периода.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест».

Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.