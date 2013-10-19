Янукович назвал основные задачи целлюлозно-бумажной отрасли

Сегодня перед целлюлозно-бумажной отраслью стоят задачи сохранения ресурсной базы, модернизация существующих и создание новых, современных производств.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в поздравлении работникам целлюлозно-бумажной промышленности Украины с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к работникам целлюлозно-бумажной промышленности, Янукович отметил, что они достойно продолжают традиции отрасли, обеспечивают стабильное функционирование отечественных предприятий, учреждений и организаций, способствуют укреплению экономического потенциала нашего государства.

«Сегодня перед вами стоят важные задачи - сохранение ресурсной базы, модернизация существующих и создание новых, современных производств, внедрение эффективных управленческих механизмов и привлечения инвестиций», - отметил Президент в своем поздравлении.

Он выразил убеждение, что знания, профессионализм и ответственное отношение к делу работников отрасли будут способствовать достижению указанных целей.

Янукович пожелал работникам целлюлозно-бумажной промышленности крепкого здоровья, добра и оптимизма, любви и согласия.