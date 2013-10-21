В России автопроизводителей обязали платить утилизационный сбор

Российские автопроизводители отныне обязаны платить утилизационный сбор. Такая норма предусмотрена изменениями в федеральный закон "Об отходах производства и потребления", утвержденными президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, речь идет об "отходах, образовавшихся в результате утраты легковыми пассажирскими автомобилями, грузовыми автомобилями и автобусами своих потребительских свойств". В целях обеспечения экологической безопасности "за каждое колесное транспортное средство (шасси), ввозимое на территорию РФ, изготовленное или произведенное в России (за исключением особых случаев), уплачивается утилизационный сбор с учетом технических характеристик и износа" автомобилей. Порядок взимания утильсбора и его размеры устанавливаются правительством РФ, а взимание сбора осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

В законе особо подчеркивается, что целью нововведений "является адаптация российского законодательства к условиям членства России во Всемирной торговой организации (ВТО), а также создание правовой основы для исполнения Россией своих обязательств как члена ВТО по обеспечению равных условий для отечественных производителей и импортеров колесных транспортных средств".

Правительство РФ также устанавливает размер и порядок компенсации за счет средств федерального бюджета затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с деятельностью по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами потребительских свойств. Речь идет том числе и о затратах, связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для такой деятельности.