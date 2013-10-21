В мировом рейтинге производителей стали Украина опустилась на одну позицию

Украинские металлурги в сентябре 2013 года к аналогичному месяцу прошлого года увеличили производство стали на 2,7% - до 2,700 млн тонн, однако при этом страна опустилась в сравнении с августом с 9 на 10 место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам девяти месяцев Украина сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 24,992 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года производство стали в стране за этот период сократилось на 0,2%.

Согласно сообщению, по итогам сентября лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 65,420 млн тонн (рост на 11% к сентябрю 2012 года).

Далее лидеры расположились в следующем порядке: Япония (9,285 млн тонн, +5,5%), США (7,239 млн тонн, +6,3%), Индия (6,540 млн тонн, +0,9%), Россия (5,600 млн тонн, -6%), Южная Корея (5,164 млн тонн, -8,7%), Германия (3,610 млн тонн, +1,4%), Бразилия (3,028 млн тонн, +5,7%) и Турция (3,015 млн тонн, -1,2%).

В целом в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 65 стран, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 6,1% - до 132,547 млн тонн.

В отчете ассоциации за девять месяцев 2013 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 587,380 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 8%). Далее следуют: Япония (82,430 млн тонн, +1,4%), США (65,247 млн тонн, -4%), Индия (59,627млн тонн, +3%), Россия (51,817 млн. тонн, -3,1%), Южная Корея (48,666 млн тонн, -6,6%), Германия (31,745 млн тонн, -2,2%), Бразилия (25,916 млн тонн, -0,6%), Турция (25,819 млн тонн, -5%).

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 65 стран увеличили производство стали в целом на 2,7% - до 1,186 млрд тонн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

В Украине по итогам девяти месяцев 2013 года производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 12,407 млн тонн. Также за этот период было произведено 12,870 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 2,9% больше показателя за аналогичный период 2012 года.