Янукович: Украина постоянно работает над созданием привлекательного бизнес-климата

Украина постоянно проводит работу по созданию привлекательного бизнес-климата, подчеркивает Президент Виктор Янукович.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, выступая на украинско-чешском бизнес-форуме, Янукович отметил, что этому способствует, в частности, деятельность Совета инвесторов при Президенте Украины, а также применение закона о государственно-частном партнерстве.

«Мы работаем вместе с известными консалтинговыми компаниями мирового уровня, привлекаем к этой работе инвесторов», - сказал Янукович.

В этом контексте глава государства призвал украинских и чешских инвесторов к активному сотрудничеству. «Я убежден в том, что мы будем создавать все условия и приветствовать такое сотрудничество», - подчеркнул он.

Президент привел несколько примеров успешного сотрудничества с чешскими партнерами. В частности, по его словам, активно работает на украинском рынке чешское предприятие «Квазар Плюс». Кроме того, французско-чешская компания «Сежелек» совместно с украинской корпорацией «Богдан» начинает выпуск троллейбусов для рынка ЕС. Глава государства напомнил, что эта компания в сотрудничестве со Львовским автобусным заводом изготовила троллейбусы для Киева, Днепропетровска и Донецка в рамках подготовки к Евро-2012.

Еще одним успешным примером украинско-чешского сотрудничества Янукович назвал совместное с компанией «Шкода транспортейшен» производство в Украине двухсистемных шестиосных электровозов с использованием комплектующих украинского производства в рамках реализации программы обновления отечественного локомотивного парка.

По словам главы государства, в рамках внедрения экономических реформ в Украине ведется работа по усовершенствованию разрешительных документов, упрощению основания бизнеса, упорядочиваются взаимоотношения между контролирующими органами и субъектами предпринимательства.

«Со стороны государства нужно создавать условия. Украина несколько лет занимается реформами, системно занимается, практически с 2010 года. И те законы, которые мы приняли в последнее время, они направлены на улучшение инвестиционного, бизнес-климата в нашем государстве», - сказал Янукович. Он отметил, что в рамках реализации Программы экономических реформ на 2010-2014 годы уже осуществлен ряд важных шагов в этом направлении.

Президент напомнил, что с 1 июня 2012 года вступил в силу новый Таможенный кодекс, разработанный в соответствии с мировыми стандартами.

Кроме того, по словам Януковича, значительное внимание уделяется борьбе с коррупцией и корпоративным рейдерством. В частности, ведется работа над усовершенствованием антикоррупционного законодательства с целью устранения ряда пробелов и повышения эффективности борьбы с коррупцией.

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«Мы работаем совместно с международными экспертами, мы возобновили работу Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов и противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий, которая направляет свою деятельность на разработку и имплементацию эффективных механизмов борьбы с рейдерством. Эта проблема существует, но мы не сидим сложа руки», - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что положительные изменения, которые происходят в экономической и законодательной сферах, отображаются и на международных рейтингах нашего государства. Так, по его словам, в последнем рейтинге конкурентоспособности швейцарского Института развития менеджмента Украина поднялась с 56-го на 49-ое место.