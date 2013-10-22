Лукашенко может отменить налоги для "Беларуськалия"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он может отменить налоги для государственного "Беларуськалия", чтобы выиграть в ценовой войне с бывшим партнером российским "Уралкалием".

Об этом Лукашенко сказал в понедельник на встрече с руководителями СМИ стран СНГ, сообщает Reuters со ссылкой на местные агентства.

Прекращение "Уралкалием" продаж через совместную "Белорусскую калийную компанию" и заявление о готовности снизить цены на удобрения обвалило производство на ключевом для Беларуси "Беларуськалии" более чем вдвое.

Сам Лукашенко в понедельник оценил потери белорусской экономики, которая замедляется на фоне нестабильности финансового рынка и пика выплат по внешнему долгу, в $1,5 - $2,0 миллиарда из-за демпинга "Уралкалия".

"Начинается демпинг во всех сегментах калийного рынка. Если сегодня мы договариваемся продать калийные удобрения за $400 (за тонну хлоркалия), то буквально следом приезжают представители "Уралкалия" и предлагают за $320-$350", - сказал Лукашенко, которого процитировало госагентство БелТА.

Читайте также: Лукашенко предложил себя в качестве одного из инвесторов "Уралкалия"

Чтобы предоставить своей компании ценовые преимущества, Лукашенко в начале сентября уже отменил вывозную пошлину на калийные удобрения. В понедельник он сказал, что готов пойти еще дальше.

"Мы выдержим демпинг, вплоть до снятия налогов. Вы же не можете их отменить, поскольку Уралкалий частная компания", - сказал белорусский президент.