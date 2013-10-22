Харьковский тракторный завод возобновил производство

Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе возобновил работу после простоя производства из-за проблем с таможенным оформлением товаров.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор по маркетингу ХТЗ Артем Манукян, производство возобновлено во вторник, 22 октября.

«Все в порядке, все заработало. Конвейер запущен. Все договоренности остаются в силе», - сказал Манукян.

В то же время вчера, 21 октября, генеральный директор ХТЗ Владислав Губин заявил, что предприятие «сняло все противоречия и вопросы с таможней».

«Мы пришли к полному согласию. Я не буду вдаваться в подробности. Были вопросы со стороны таможни, были вопросы с нашей стороны. Мы их урегулировали. В дальнейшем этого больше не будет», - сказал Губин.

Он отметил, что ХТЗ не будет подавать иск к Министерству доходов и сборов по поводу задержки оформления импортных грузов.

В свою очередь в харьковском областном управлении Миндоходов сегодня УНИАН сообщили, что Харьковская таможня провела таможенное оформление импортных товаров за таможенными декларациями, поданными ХТЗ.

Так, по двум таможенным декларациям таможенная стоимость ввозимых товаров откорректирована в сторону увеличения, по шести декларациям – подтвержден задекларированный уровень стоимости товаров.

В областном управлении Миндоходов отметили, что относительно товара, однозначность классификации которого требует дополнительных лабораторных исследований, заводом самостоятельно принято решение на оформление временной таможенной декларации (до окончательного получения выводов таможенного органа в соответствии со ст. 260 Таможенного кодекса Украины).

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор ХТЗ заявлял, что 9 октября Харьковская таможня прекратила принимать таможенные декларации поставщиков завода. В связи с нехваткой комплектующих, которые «не пропускает таможня», с 18 октября ХТЗ временно прекратило свою работу.

Губин подчеркнул, что из-за проблем на таможне возможен срыв крупного контракта на поставку тракторов на Кубу.

В свою очередь на харьковской таможне заявили, что ХТЗ не предоставил необходимый пакет документов, однозначно подтверждающих таможенную стоимость ввозимых товаров.