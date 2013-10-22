Украинская металлургия заметно сократила убытки

Металлургическая отрасль Украины по итогам января-августа 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,7% или на 2,6 млрд грн - до 7,5 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 8 месяцев уменьшился на 11,7% (на 12,7 млрд грн) и составил 96,1 млрд грн.

За 8 месяцев т.г. отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 8,4%.

По информации «Металлургпрома», на высоком уровне остается дебиторская и кредиторская задолженности металлургических предприятий - 59,7 млрд грн и 61,3 млрд грн соответственно.

«По-прежнему, основной причиной высокого уровня убытков от реализации является низкий уровень спроса и цен на металлопродукцию», - отмечает «Металлургпром».

Читайте также: Металлурги и ВТО: кризис "подрезал" на взлете

Как сообщал УНИАН, убытки металлургической отрасли Украины по итогам 2012 года увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн, по сравнению с 2011 годом – до 13,7 млрд грн.

Отрицательная рентабельность метпредприятий увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 года.