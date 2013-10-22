"Укроборонпром" договорился о сотрудничестве с чешской компанией

Государственный концерн “Укроборонпром” 21 октября подписал меморандум о сотрудничестве с чешской машиностроительной компанией "Алта" в ходе проведения украинско-чешского бизнес-форума, в рамках официального визита в Украину Президента Чешской Республики Милоша Земана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна.

«Это важный шаг в укреплении сотрудничества концерна с ведущими европейскими производителями современного станочного парка. Подписание меморандума позволит создать условия для устойчивого развития предприятий - участников концерна и интеграции Украины в мировую экономическую систему», - цитирует пресс-служба гендиректора ГК "Укроборонпром" Сергея Громова.

Согласно документу, стороны намерены предпринимать шаги по проведению технического переоснащения предприятий "Укроборонпрома", модернизации их производственной базы и внедрению новейших технологий, а также подготовке специалистов.

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Кроме того, в рамках сотрудничества стороны разработают механизм проведения модернизации, обеспечат финансирование, определят целесообразность дальнейшего использования в производстве существующего станочного парка и окупаемость замены на новое оборудование таких предприятий, как «Завод имени В. А. Малышева ", "Научно - технический комплекс «Завод точной механики», «Научно - производственный комплекс «Фотоприбор».

При этом "Укроборонпром" и "Алта" намерены проводить консультации, совещания и круглые столы для подготовки и согласования предложений по реализации задач.

Как сообщал УНИАН, Государственный концерн “Укроборонпром” по рекомендации консалтинговой компании "McKinsey" внедряет дивизиональный принцип управления научно-исследовательскими и производственными предприятиями, входящими в его состав.

В сентябре Кабинет министров Украины одобрил предоставление государственных гарантий в объеме 300 млн грн «Укроборонпрому» для погашения задолженности, сформировавшейся на предприятиях концерна.

Государственный концерн «Укроборонпром» в ходе участия в Международном авиакосмическом салоне МАКС-2013 (Жуковский, Россия) получил предварительные заказы на сумму около 200 млн долл.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

“Укроборонпром” в январе-июне 2013 года увеличил объем произведенной продукции, работ и услуг на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,9 млрд грн.

Группа компаний « Алта» принадлежит к числу крупнейших машиностроительных и инжиниринговых компаний, работающих на территории Центральной и Восточной Европы. Предприятия «Алта» поставляют обрабатывающие станки и технологическое оборудование в области машиностроения , металлургической промышленности, энергетики, добывающей промышленности и производства строительных материалов.