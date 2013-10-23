Азаров поручил подготовить «дорожные карты» для вывода крупных предприятий из кризиса

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко начать разработку «дорожных карт» для вывода ведущих предприятий из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров сказал, открывая заседание правительства.

«Что же необходимо сделать безотлагательно, чтобы укрепить положительные и нейтрализовать негативы и в кратчайшие сроки оживить экономический рост? Во-первых, тщательно, предметно, проанализировать, что тормозит развитие… Предметно, буквально для каждого крупного предприятия выполнить такой анализ и выработать меры. У нас абсолютно успешные примеры такого подхода», - сказал премьер. И добавил: «Именно конкретные меморандумы между правительством и инвесторами позволили восстановить производство на «Карпатнафтохиме» и электрометаллургическом комбинате. И это правильно.

Читайте также: Сокращение экспорта и погода негативно повлияли на экономику - Азаров

При этом премьер отметил, что таблеток от всего не существует и в каждой ситуации нужна своя тактика оздоровления.

Поэтому, по словам Азарова, он поручил вице-премьер-министру Бойко начать разработку «дорожных карт» вывода из кризиса предприятий, «которые определяют здоровье отечественной экономики».

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Кабинет министров Украины и крупнейшая частная российская нефтяная компания «Лукойл» подписали меморандум о возобновлении работы нефтехимического предприятия «Карпатнафтохим». Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство предоставить предприятию поддержку, а владельцы - в течение трех месяцев его запустить. Срок действия меморандума - до 30 апреля 2016 г.

Ранее «Карпатнафтохим» планировал возобновить производство с 1 августа, позже срок запуска завода был перенесен на середину сентября.

10 сентября «Карпатнафтохим» возобновил производство полиэтилена.

7 октября компания «Лукойл» начала пусконаладочные работы по возобновлению работы производства поливинилхлорида суспензионного (ПВХ-С) на нефтехимическом предприятии «Карпатнафтохим» в Калуше Ивано-Франковской области. По информации предприятия, планируется, что выпуск этой продукции начнется с ноября.

ООО «Карпатнафтохим» - единственное отечественное предприятие-производитель суспензионного поливинилхлорида, одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Украины и бюджетообразующее для Ивано-Франковской области.