Азаров раскритиковал производителей сельхозтехники

Отрасль сельскохозяйственного машиностроения в Украине по итогам 9 месяцев 2013 года не показала существенных позитивных результатов, несмотря на то, что правительством были предприняты меры для стимулирования производства в этой области, заявил премьер-министр Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета министров в среду.

«В Украине стабильно высокий спрос на продукцию сельхозмашиностроения. Правительство приняло ряд серьезных мер для стимулирования инвестиций для производства сельскохозяйственной техники и включило это направление в госпрограмму активизации развития экономики. Но за 9 месяцев сельхозмашиностроение не продемонстрировало ожидаемого роста», - сказал Азаров.

Он отметил, что тракторов за 9 месяцев в Украине произведено на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом производство сеялок выросло на 24%.

«То есть мы не получили роста производства в сложной технике», - сказал Азаров.

Премьер поручил руководству министерств промышленной политики, аграрной политики, экономического развития, а также финансов проанализировать ситуацию и причины недостаточного роста производства сложной сельхозтехники.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, за год украинские сельхозпроизводители закупают техники на сумму около 4 млрд грн. В рамках реализации Государственной программы активизации экономики на 2013-2014 годы министерство намерено помочь аграриям приобрести до 4 тыс. единиц сельхозтехники по лизингу.

Украинские сельхозпроизводители за 8 месяцев 2013 года приобрели 12 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

По данным Госстата, в 2012 году в Украине было произведено 4,8 тыс. тракторов, что на 22,7% меньше, чем в 2011 году. При этом, по данным Минагропрода, нехватка техники, в частности зерноуборочной, влечет за собой ежегодные потери порядка 6 миллионов тонн урожая зерновых, что в денежном эквиваленте составляет 1,2 млрд долларов.