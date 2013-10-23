Арбузов будет каждую неделю докладывать о выполнении программы развития экономики

Премьер-министр Николай Азаров поручил первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову совместно с Министерством экономического развития и Министерством финансов обеспечить подготовку еженедельных докладов и обсуждение мер по практическому запуску 3-5 проектов Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

«Нельзя считать удовлетворительным состояние реализации Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Я неоднократно обращал внимание на крайне медленные темпы подготовки и согласования мероприятий программы, что до сих пор нет контрактов с гарантированным финансированием, под которые можно кредитоваться в банках, а значит, не был размещен заказ на изготовление продукции. Это означает, что не было создано новых рабочих мест. Кроме того, надо иметь в виду, что любой новый проект в промышленности, особенно проект по высокотехнологичной составляющей, имеет период подготовительной работы минимум год. А времени ждать у нас нет», - подчеркнул премьер.

В связи с этим Азаров поручил Арбузову вместе с Минэкономразвития и Минфином обеспечить подготовку еженедельных докладов и обсуждение мер по практическому запуску 3-5 проектов программы активизации, которые должны начаться в 2013 году и выполняться в 2014 году.

«Уже на следующей неделе я хочу увидеть план-график рассмотрения таких докладов», - подчеркнул глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин представил Программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы как основной план мероприятий по социально-экономическому развитию Украины в марте 2013 года. Основными задачами государственной политики в ней определены: поддержание оптимального уровня инфляции, который не будет мешать экономическому развитию страны; стимулирование инвестиций в национальной валюте; баланс государственных финансов сообразно с реальными возможностями экономики; обеспечение финансовой стабильности; детенизация экономики; снижение административных барьеров для развития предпринимательства, уменьшение вмешательства контролирующих органов в хозяйственную деятельность; стимулирование реализации инвестиционных проектов в приоритетных областях экономики; формирование государственного банка с целью стимулирования и поддержки развития приоритетных областей экономики, реализации инвестиционных и инновационных проектов привлечения долгосрочных внешних инвестиций в национальную экономику; стимулирование инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства. Кроме того, особое внимание было уделено вопросам модернизации и технического переоснащения.

Суммарная стоимость этой программы составила порядка 380 млрд грн. Как ожидалось, реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013 - 2014 годы составит 2,5-3,4% в 2013 году и 3-4% в 2014 году. Ожидаемый уровень инфляции в 2013-2014 годах - 5-6%, а дефицит государственного бюджета – не более 3,2% ВВП. Предельный уровень государственного долга не должен превышать 30,6% ВВП при ежегодном увеличении привлеченных ресурсов международных финансовых организаций на уровне 1-1,5 млрд долл.