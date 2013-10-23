Торговые войны с Таможенным союзом обойдутся Украине в 3,5 млрд долл. – эксперты

Общий объем потерь, которые может понести Украина по итогам 2013 года в результате торговых войн со странами Таможенного союза (Россией, Беларусью и Казахстаном) в конце лета - начале осени составит порядка 3-3,5 млрд долл.

Об этом говорится в прогнозе экономической ситуации в Украине консалтинговой компании Da Vinci AG, текстом которого располагает УНИАН.

«Мы полагаем, что по итогам конца года будет наблюдаться еще большая просадка по уровню экспорта в страны ТС. Пока что показатель в «-12,7%» еще не отражает всех последствий торговой войны. Однако уже сегодня можно констатировать, что за 8 месяцев 2013 года Украина недополучила минимум 1,9 млрд. долларов США, - отмечают аналитики Da Vinci AG. - Таким образом, по нашим оценкам, снижение уровня внешней торговли со странами ТС из-за торговой войны в 2013 году может повлечь за собой недополучение порядка 3-3,5 млрд долларов».

Вместе с тем, эксперты добавляют, что компенсировать эти потери пока нечем. На фоне снижения экспорта в страны ТС эксперты отмечают снижение экспорта в страны Европейского Союза, особенно в Польшу и Германию, которые являются ключевыми торговыми партнерами Украины на европейском рынке.

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«Полагаем, что по итогам года экспорт украинских товаров в ЕС продемонстрирует незначительное снижение. При этом возможное подписание зоны свободной торговли с ЕС никаким образом не повлияет на данный тренд в нынешнем году», - уверены эксперты.

При этом они выразили надежду, что от подписания Соглашения об ассоциации и ЗСТ напрямую будут зависеть наши отношения с Китаем, который всерьез рассматривает Украину как базу для производства в интересах своего внутреннего рынка и для дальнейшего экспорта в ЕС. Причем ключевым интересом Китая в Украине является аграрный сектор. «АПК будет являться самым важным сектором для китайских инвестиций», - отмечают эксперты и добавляют, что активность китайских инвесторов в Украине станет дополнительным стимулом для инвесторов из других государств, включая США и Евросоюз.

Как сообщил УНИАН, в последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы.

Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.

Европейская сторона осудила действия России. Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в сентябре заявлял, что Европейский Союз предусматривает варианты компенсации потерь своих стран-партнеров в результате торговых войн.