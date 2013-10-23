Украина и Россия не планируют сокращать сотрудничество в космической отрасли

Сокращение сотрудничества в космической отрасли между Украиной и Россией не ожидается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственного космического агентства Юрий Алексеев на брифинге в Кабинете министров.

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«Экспортный потенциал украинской космической отрасли в 300-350 млн долларов остается, несмотря на угрозы России по поводу подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. В заявлениях России больше политической составляющей… Ни одного договора с РФ не разорвано, ни с Минобороны РФ, ни с Роскосмосом», - подчеркнул Алексеев.

По его словам, уменьшения объемов производства не ожидается. «Хотя надо думать, что дальше будет… Правда, для этого нужны деньги и время», - отметил Алексеев и добавил, что Космическое агентство финансируется на уровне 65-70% от потребности. Он выразил надежду, что в следующем году финансирование возрастет.

Как сообщал УНИАН, 15 октября главы правительств Украины и РФ Николай Азаров и Дмитрий Медведев подписали итоговый протокол 10-го заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии, дорожную карту по реализации программы украинско-российского сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях на 2012-2016 гг.

Председатель Государственного космического агентства Украины Алексеев и первый заместитель руководителя Федерального космического агентства РФ Олег Фролов подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами по сотрудничеству в использовании космических средств дистанционного зондирования Земли гражданского назначения.