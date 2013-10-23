Ферросплавные заводы отчитались за 9 месяцев

Запорожский завод ферросплавов за 9 месяцев увеличил производство на 19% - до 190,2 тыс. тонн

Крупный украинский производитель ферросплавов - Запорожский завод ферросплавов, который в марте 2013 года возобновил производство после трехмесячного перерыва, за январь-сентябрь 2013 года увеличил суммарный выпуск ферросплавной продукции на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 190,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года завод увеличил производство силикомарганца на 25,2% - до 130 тыс. тонн. Производство ферромарганца за отчетный период сократилось на 16,2% - до 36,8 тыс. тонн, производство марганца металлического - снизилось на 45,4%, до 6,5 тыс. тонн.

При этом предприятие в мае текущего года возобновило производство ферросилиция и произвело за этот период 16,9 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году завод сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции к предыдущему году на 5,4% - до 198,9 тыс. тонн.

С 1 декабря 2012 года Запорожский завод ферросплавов был вынужден частично остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятию экономически обоснованные тарифы на электроэнергию и предупредил, что в 2013 году предприятию понадобится 300 млн грн на восстановление производства.

В 2012 году предприятие отказалось от производства ферросилиция.

Справка УНИАН. Запорожский завод ферросплавов - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

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Стахановский завод ферросплавов за 9 месяцев сократил производство на 31% - до 100,5 тыс. тонн

Крупный украинский производитель ферросплавов - Стахановский завод ферросплавов (СЗФ), который в марте 2013 года возобновил производство после трехмесячного перерыва, за январь-сентябрь 2013 года сократил суммарный выпуск продукции на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 100,5 тыс. тонн.

Об этом сообщила Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, за указанный период завод сократил производство ферросилиция на 20,6% - до 84,2 тыс. тонн, силикомарганца - на 58,9%, до 16,3 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Стахановский завод ферросплавов (Луганская обл.) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций. Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.

В 2012 году завод сократил суммарное производство продукции на 19% по сравнению с 2011 годом - до 168,8 тыс. тонн.

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Никопольский завод ферросплавов за 9 месяцев сократил производство на 33% - до 332,8 тыс. тонн

Крупнейший украинский производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) в январе-сентябре 2013 года сократил суммарный выпуск продукции на 33,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 332,8 тыс. тонн, сообщила Украинская ассоциация ферросплавов (УкрФА).

В частности, за 9 месяцев НЗФ сократил выпуск силикомарганца на 24,1% - до 309,4 тыс. тонн, а ферромарганца - на 74,2%, до 23,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Никопольский завод ферросплавов (Днепропетровская обл.) – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца на крупнейших в мире ферросплавных печах.