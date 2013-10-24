«Антонов» за 9 месяцев сократил чистую прибыль на 41%

Производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» (Киев) в январе-сентябре текущего года сократило чистую прибыль на 41,25% - до 94,3 млн грн со 160,53 млн грн годом ранее.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистая выручка предприятия за 9 месяцев увеличилась на 8% - до 2,28 млрд грн с 2,11 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Валовая прибыль в январе-сентябре т.г. сократилась на 10% - до 464,9 млн грн с 518,2 млн грн годом ранее.

Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 14% - до 1,81 млрд грн с 1,59 млрд грн в аналогичном периоде 2012 года.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Антонов» в январе-июне текущего года сократило чистую прибыль на 18% - до 58,54 млн грн с 71,42 млн грн годом ранее, а в январе-марте текущего года увеличило чистую прибыль в 2,2 раза - до 78,14 млн грн с 35,25 млн грн годом ранее.

В 2012 году «Антонов» сократил чистую прибыль до 39 млн грн со 193 млн грн годом ранее.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основными подразделениями ГП «Антонов» являются опытно-конструкторское бюро по проектированию, перспективным и экспериментальным исследованиям, сертификации, сопровождению серийного производства и эксплуатации; опытное производство, основной задачей которого является изготовление экспериментальных образцов авиационной техники; летно-испытательная и доводочная база, предназначенная для проведения летных испытаний, доработки и сертификации самолетов, а также для обучения летного и технического персонала; службы ведущих специалистов по проектам.

В состав ГП «Антонов» также входят авиатранспортное подразделение – национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».