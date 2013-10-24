ММК им. Ильича за 9 месяцев сократил чистый убыток на 36%

Один из крупнейших украинских производителей металлургической продукции, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, входящий в группу «Метинвест», за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократил чистый убыток на 36,1% - до 1,483 млрд грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в январе-сентябре 2013 года по сравнению с январем-сентябрем 2012 года чистая выручка компании от реализации продукции сократилась на 6,7% - до 17,649 млрд грн, при этом непогашенный убыток предприятия по состоянию на 30 сентября 2013 года составил 6,365 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в первом полугодии 2013 года получил 937,2 млн грн чистого убытка, что на 44,6% меньше, чем в январе-июне 2012 года

ММК им. Ильича в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистый убыток на 38,3% - до 2,782 млрд грн с 4,510 млрд грн. Общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 6,5% - до 17,795 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест». Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

В 2012 году ММК им. Ильича сократил производство проката на 17% - до 4,329 млн тонн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.