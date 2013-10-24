Индекс деловой активности в промышленности США сильно снизился

Индекс деловой активности в промышленном секторе в США (PMI Manufacturing) в октябре снизился до 51,1 пункта.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Markit Economics, сообщают Вести Экономика.

В прошлом месяце показатель равнялся 52,8 пункта. Эксперты не ожидали столь стремительного спада индекса, прогнозируя снижение до 52,5 пункта.

При этом составные индексы также продемонстрировали резкое падение. Индикатор новых заказов упал до до 51,6 пункта с 53,2 пункта, экспортных заказов - вырос до 50,7 пункта с 49 пунктов.

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Движение индекса в зоне выше пограничной отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от спада, свидетельствует о продолжающемся восстановлении обрабатывающего сектора США.

В то же время, индекс занятости вырос до 52,3 пункта с 51,3 пункта в сентябре.