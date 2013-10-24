Заявка на пересмотр пошлин в ВТО не может навредить соглашению с ЕС – Пятницкий

Заявка Украины на пересмотр пошлин в рамках Всемирной торговой организации по 371 товарной линии не может навредить перспективе подписанияСсоглашения об ассоциации и свободной торговле с Европейским Союзом, а также развитию отношений с другими странами – членами ВТО, убежден правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

Об этом он заявил в ходе видеоконференции в информационном агентстве RegioNews.

“Это никак не может навредить перспективе подписания Соглашения о свободной торговле с Евросоюзом и развитию наших отношений с какой-либо из стран, которая является членом Всемирной торговой организации”, - заявил Пятницкий. Он подчеркнул, что действия Украины соответствуют правилам ВТО и ст. 28 Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

“То, что мы делаем сегодня – мы делаем в соответствии с правилами ВТО. Есть соответствующая статья ГАТТ № 28 – она предусматривает все процедуры, с этим связанные”, - подчеркнул Пятницкий.

Правительственный уполномоченный считает абсолютно необоснованной критику действий Украины со стороны некоторых членов ВТО за то, что список товарных линий, заявленных Украиной для пересмотра, слишком велик.

Он отметил, что страны, со стороны которых звучит критика, ранее входили в ГАТТ и стали членами ВТО автоматически – не проходя сложных переговорных процедур.

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“Когда нам эти страны говорят, что это беспрецедентно, то для ВТО это абсолютно нормальный прецедент. Более того, не им нас учить. Потому что мы прошли этот путь (переговоров для вступления в ВТО - УНИАН). Они не знают что такое переговоры в рамках ВТО, они не знают, что такое вступать, они не знают, что такое делать те или иные уступки или каким-то образом балансировать”, - отметил Пятницкий.

Он также подчеркнул, что пересмотр пошлин вызван в частности тем, что в последние годы ситуация в структуре экономик многих стран, в том числе и Украины, из-за влияния различных факторов, в том числе и мирового кризиса, существенно изменилась.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 г. Киев подал нотификацию в ВТО, в которой предложил пересмотреть максимально допустимые тарифы на импортные и экспортные пошлины на 371 товарную линию.

Ряд членов ВТО, в том числе США и страны ЕС, выразили обеспокоенность таким “беспрецедентным” по их мнению (по числу товарных линий) шагом Украины.

Комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт в марте 2013 г. передал во время саммита Украина-ЕС Президенту Виктору Януковичу официальное обращение с просьбой отозвать нотификацию в ВТО.

Также в начале 2013 г. некоторые СМИ писали, что вопрос отзыва тарифов не является прямым условием для подписания будущего Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, однако может существенно повлиять на одобрение решения Брюсселем.