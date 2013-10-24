Деловая активность в еврозоне снизилась

Сводный индекс менеджеров закупок еврозоны, характеризующий состояние деловой активности, в октябре снизился с максимальной за 2 года отметки.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Markit Economics, сообщают Вести Экономика.

По данным Markit Economics, деловая активность в еврозоне упала до 51,5 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее. Результат оказался хуже прогнозов экспертов, которые ожидали роста показателя до 52,4 пункта.

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Индекс деловой активности в промышленности в еврозоне в октябре вырос до 51,3 пункта, тогда как в сентябре показатель находился на уровне 51,1 пункта. При этом индекс по сектору услуг упал с 52,2 до 50,9 пункта.

Эксперты прогнозировали сохранение PMI сферы услуг на сентябрьском уровне, а также рост индекса PMI в промсекторе до 51,4 пункта.