Глава Европарламента: давление России на другие страны неприемлемо

Брюссель. Президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил о "неприемлемости" экономического давления России на восточных соседей ЕС, а также на члена Евросоюза Литву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шульц сказал, выступая перед лидерами 28 стран ЕС на саммите в Брюсселе.

"Теперь Россия оказывает мощное экономическое давление не только на наших восточных соседей, но также и на Литву, которая председательствует в ЕС. Это неприемлемо!", - отметил Шульц

"Все страны имеют суверенное право самим решать, с кем они хотят заключать торговые соглашения и к каким экономическим блокам хотят принадлежать. Здесь не вопрос выбора между Россией и ЕС", - сказал президент Европарламента в речи на саммите ЕС. "Мы хотим хороших отношений с Россией, которые основывались бы на доверии и уважении к общим ценностям и правилам".

Он выразил убеждение, что более «тесные экономические и политические связи с ЕС будут способствовать улучшению отношений наших восточных партнеров с Россией. Это в интересах всех нас».

"Вильнюсский саммит должен быть саммитом, который достигнет результатов. Европейский парламент надеется, что все необходимые условия будут выполнены, и мы сможем подписать Соглашение об ассоциации с Украиной... Украина еще должна полностью выполнить все критерии в плане избирательной и судебной реформы", - сказал Шульц.

Он добавил, что наблюдательная миссии Пэта Кокса и Александра Квасневского "тяжело работает" над поиском решения проблемы, которая остается, - "дела Тимошенко". "Я благодарю и Совет ЕС, и Еврокомиссию за поддержку работы этой миссии", - добавил президент Европарламента в своем выступлении.

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Шульц поблагодарил миссию Кокса-Квасневского, которая совершила 23 поездки в Украину на протяжении 16 месяцев, за "улучшение условий заключения госпожи Тимошенко"

Как сообщал УНИАН, ранее Россия запретила ввоз на свою территорию украинских кондитерских изделий фирмы "Рошен", ограничила ввоз некоторых товаров из Беларуси, а также литовского сыра и молочной продукции.