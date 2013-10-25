Центральный ГОК за 9 месяцев увеличил чистую прибыль на 47%

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК), входящий в группу "Метинвест", в январе-сентябре 2013 года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличил чистую прибыль на 46,7% - до 1,146 млрд грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, за 9 месяцев 2013 года чистый доход компании от реализации продукции увеличился на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 4,255 млрд грн.

Валовая прибыль комбината в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилась на 38,2% - до 1,418 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ЦГОК, входящий в группу "Метинвест", в 1-м полугодии 2013 года по сравнению с январем-июнем прошлого года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличил чистую прибыль на 36,6% - до 773,425 млн грн с 566,269 млн грн.

По итогам 2012 года комбинат сократил чистую прибыль на 70,4% - до 770,1 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» – единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.

Годовая производственная мощность комбината составляет более 5,9 млн тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн тонн окатышей.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.