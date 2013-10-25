Янукович критикует противопоставление западного и восточного вектора Украины

Минск. Президент Украины Виктор Янукович критикует попытки противопоставления сотрудничества Украины с ЕС и с другими странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины, выступая на заседании глав государств СНГ в Минске.

По его словам, сегодня в информационном пространстве существует много различного рода комментариев относительно соглашения Украины о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

«Я хотел бы подчеркнуть, что подписание этого документа в стратегическом измерении, по моему убеждению, как для непосредственных сторон соглашения, так и для всех других государств. Моя позиция такова — любые разговоры о необходимости выбора Украиной между углублением взаимодействия с участниками СНГ, а также Евразийского интеграционного проекты и Европой в корне неверны», - сказал Президент Украины. Яункович убежден, что создав ЗСТ с ЕС, а также создав эффективное взаимодействие со странами Таможенного союза в перспективе Украина будет способствовать дальнейшей активизации экономического взаимодействия на евразийском континенте.

«Подписание соглашения об ассоциации с ЕС создаст дополнительные условия для развития торгового, инвестиционного сотрудничества между нашими странами, в частности украинские СП со странами СНГ могут осуществлять экспорт продукции в Европейский Союз в том режиме, в котором он будет установлен между Украиной и ЕС», - сказал Президент.

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Он также высказал убежденность, что Зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом не будут препятствовать развитию сотрудничества со странами СНГ и Таможенного союза, поскольку сотрудничество в этих форматах отвечает общепринятым нормам Всемирной торговой организации.

«Мы категорически против создания искусственных барьеров в торговле», - сказал Президент, добавив, что нужно очень серьезно разобраться с тем, что произошло в последние два года в торговых отношениях между странами СНГ и особенно со странами Таможенного союза.