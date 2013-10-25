«Стирол» сократил чистый убыток на 17%

Концерн «Стирол», который входит в холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, в январе-сентябре 2013 года сократил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% - до 1,4 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что за 9 месяцев чистый доход “Стирола” сократился на 10% – до 4,459 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовой убыток предприятия сократился на 34,7% - до 789 млн грн.

Как сообщал УНИАН, концерн «Стирол», в январе-июне 2013 года сократил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21% - до 1,001 млрд грн.

Концерн «Стирол» в 1-м квартале 2013 года получил чистый убыток в размере 531,7 млн грн.

По итогам 2012 года концерн увеличил чистый убыток до 2,2 млрд грн с 349,7 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. Концерн Стирол» (г. Горловка, Донецкая область) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – «Ривнеазот», концерн «Стирол», «Таджиказот» в Таджикистане и «Нитроферт» в Эстонии.