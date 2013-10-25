«Метинвест» инвестирует в модернизацию доменной печи «Азовстали» 92 млн долл.

Группа компаний «Метинвест», акционерами которой являются компания СКМ Рината Ахметова и группа компаний СМАРТ Вадима Новинского, инвестирует в модернизацию четвертой доменной печи металлургического комбината «Азовсталь» больше 92 млн долл.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Метинвеста».

«Реконструкция четвертой домны станет ключевой задачей для «Азовстали» на будущий год», - процитировала пресс-служба генерального директора комбината Энвера Цкитишвили.

Согласно сообщению, «Азовсталь» за счет капитального ремонта намерена увеличить производительность печи на четверть – до 1,1 млн тонн чугуна в год при снижении техногенной нагрузки. Одновременно планируется провести полную реконструкцию природоохранного оборудования, что позволит увеличить эффективность очистки дымовых газов от пыли до 99%.

"Проект обновления домны учитывает жесткие требования европейских экологических стандартов. Намечена модернизация очистных установок скиповой ямы, бесконусного загрузочного устройства и газоочистки доменного газа", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, капитальный ремонт домны продлится 120 суток, старт намечен на июнь 2014 года.

"На данный момент продолжаются тендерные процедуры и отбор подрядчиков, идет заключение договоров с поставщиками оборудования", - уточнила пресс-служба.

Как сообщал ранее УНИАН, меткомбинат «Азовсталь» за 9 месяцев 2013 года снизил производство общего проката на 0,7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 3,15 млн тонн.

За 2012 год предприятие произвело 4,168 млн тонн общего металлопроката, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Производство стали снизилось 17,7% - до 4,593 млн тонн, производство чугуна сократилось на 17,2% - до 4,026 млн тонн.

«Азовсталь» в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократил чистый убыток на 31% - до 1,338 млрд грн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом комбинат увеличил чистый убыток в 5,3 раза - до 2,7 млрд грн.

«Азовсталь» производит широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Акционерами предприятия являются группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).