Прибыль предприятия «Мотор Сич» сократилась на 18%

Одно из ведущих в Украине предприятий по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич» в январе-сентябре 2013 года сократило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18% - до 991,625 млн грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что за 9 месяцев т.г. чистый доход «Мотор Сичи» увеличился на 17,6% – до 5,917 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовая прибыль предприятия увеличилась на 9%, составив 1,538 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Мотор Сич» в январе-июне 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% - до 930,369 млн грн.

«Мотор Сич» в январе-марте 2013 года получила чистую прибыль в размере 321,5 млн грн, что в 1,8 раза меньше, чем в 1-м квартале прошлого года.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.