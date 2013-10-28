Разрыва торговых отношений Украины с Россией не будет – глава МИД РФ

Разрыва торговых отношений Украины с Россией в случае подписания Киевом Соглашения об ассоциации с Евросоюзом не будет, но дополнительные льготы едва ли могут применяться.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на 8-м заседании Российско-украинского подкомитета по международному сотрудничеству в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости.

"Никаких разрывов этих (торговых) связей не произойдет, они будут осуществляться на основе принципа наибольшего благоприятствования, как это предусмотрено для стран-членов Всемирной торговой организации. Но сверх этого принципа дополнительно льготы, вытекающие, в частности, из Договора СНГ о зоне свободной торговли, уже едва ли смогут применяться, если украинский рынок будет перегружаться конкурирующими с нашими товарами из Евросоюза", - сказал Лавров.

По словам министра, в любом случае диалог по этой теме будет продолжаться. "Мы не раз предлагали различные варианты действий, которые, по нашему глубокому убеждению, позволили бы обеспечить максимальную степень интереса наших экономик с Украиной", - отметил глава МИД РФ.

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"В любом случае формат примеров взаимодействия с Евросоюзом, которые не сопряжены с рисками, как это получилось у Швейцарии, Норвегии, опыт этот нужно изучать", - добавил Лавров.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной будет подписано в конце ноября на саммите стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство" в Вильнюсе.