Беларусь продлила на 2 месяца расследование дела в отношении гендиректора «Уралкалия»

Минск. В Беларуси продлили срок расследования уголовного дела в отношении генерального директора «Уралкалия», председателя наблюдательного совета ЗАО «Беларусская калийная компания» (БКК) Владислава Баумгертнера и других фигурантов уголовного дела на два месяца.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Павел Траулько.

При этом мера пресечения в отношении Баумгертнера осталась прежней – домашний арест.

Напомним, 26 августа с. г. Следственный комитет Беларуси объявил о расследовании возбужденных Генеральной прокуратурой дел по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса Беларуси (злоупотребление властью и служебными полномочиями) в отношении должностных лиц ЗАО «БКК» Баумгертнера (он был задержан в Минске в тот же день – УНИАН), члена наблюдательного совета Олега Петрова, первого заместителя генерального директора Константина Солодовникова, заместителя генерального директора по финансам Игоря Евстратова, начальника фрахтового отдела Дмитрия Самойлова и других. Баумгертнер содержится в Минске под домашним арестом, остальные фигуранты объявлены в розыск.

4 октября СК Беларуси сообщил, что на основании полученных следствием дополнительных данных, возникновения новых обстоятельств Баумгертнеру и другим фигурантам уголовного дела уточнено (дополнено) обвинение.

21 октября на встрече с руководителями СМИ стран СНГ Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Баумгертнер обвиняется в хищении.

«Не все там просто. Через швейцарскую компанию продавали калийные удобрения, цену одну показывали, допустим, 350 долларов, продавали по 400 долларов, а разницу делили. Уже несколько эпизодов таких, тут уже не выкрутишься», - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Баумгертнер может быть передан России после компенсации ущерба.

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Ранее СК Беларуси сообщал, что противоправные действия Баумгертнера и ряда других топ-менеджеров ЗАО «БКК» нанесли ущерб до 100 млн долл.

2 сентября Следственный комитет Беларуси объявил о возбуждении уголовного дела в отношении главного акционера «Уралкалия» Сулеймана Керимова. Он обвиняется в организации злоупотребления властью и служебными полномочиями. Керимов объявлен в международный розыск.