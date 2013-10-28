Пятницкий сомневается, что повышение Россией пошлин для Украины соответствует нормам ВТО

Правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий считает, что механизм применения условий приложения № 6 к Договору о зоне свободной торговли СНГ, который Россия хочет применить к Украине для повышения пошлин после подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, не определен, и сомневается, что такой шаг будет соответствовать нормам ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам во время медиа-клуба в Институте мировой политики.

«У меня по этому поводу (соответствует ли нормам ВТО такой шаг - УНИАН) большой вопрос, потому что нет такой процедуры», - сказал он.

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Пятницкий отметил, что ВТО предполагает применение различных защитных мер, причем в случае применения их механизм четко выписан.

“Процедура не выписана (по применению приложения № 6 - УНИАН), а то, что пошлины могут применяться не только в результате ущерба и опасности ущерба - это тоже огромная неопределенность ... На сегодняшний день, я откровенно скажу, что не знаю, как применить нормы приложения № 6», - сказал Пятницкий.

Как сообщал УНИАН, ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета 24 октября президенты стран ТС приняли решение о возможности наделения Совета ЕЭК правом введения единого таможенного тарифа для третьих стран в случае, если присоединение этих стран, в частности и Украины, к другим торговым объединениям приведет к росту импорта в страны ТС, который может нанести ущерб промышленности Таможенного союза.

Напомним, согласно Приложению №6 к Договору о ЗСТ СНГ, «в случае, если участие одной из Сторон в соглашении, предусмотренном пунктом 1 статьи 18, ведет к росту импорта из такой Стороны в таких объемах, которые наносят ущерб или угрожают нанести ущерб промышленности Таможенного союза, то государства – участники Таможенного союза без ущерба для применения статей 8 и 9 настоящего Договора после проведения соответствующих консультаций Сторонами оставляют за собой право ввести пошлины в отношении импорта соответствующих товаров из такой первой Стороны в размере ставки режима наибольшего благоприятствования».

Вместе с тем, 25 сентября Глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что ответные меры в виде установления пошлин со стороны ЕЭК могут быть введены в отношении Украины лишь после анализа результатов для стран Таможенного союза от действия Зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

На сегодняшний день Киев и Москва начали консультации по вопросу развития торговых отношений после подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.