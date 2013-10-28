Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта «Интерпайпа» до «С»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный обеспеченный рейтинг крупнейшего в Украине производителя трубной продукции компании «Интерпайп» до уровня «С» с «ССС», говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинг возвратности активов установлен на уровне «RR4».

Как отмечается, снижение рейтинга обусловлено сомнением аналитиков Fitch в способности «Интерпайпа» погасить корпоративный долг в размере 106 млн долл. к 1 ноября 2013 года. «Ликвидность «Интерпайпа» во многом ограничена вследствие того, что Российская Федерация - ключевой экспортный рынок для украинской трубной продукции, не возобновила действие квот на поставки украинских труб. Экспорт труб на российский рынок свыше существующих ограничений обуславливает применение 19%-ной пошлины, что делает продукцию едва ли конкурентоспособной», - отмечается в сообщении Fitch.

При этом в агентстве отмечают, что достижение компромисса относительно реструктуризации долга, что является предметом активных переговоров «Интерпайпа» с кредиторами, вряд ли изменит ситуацию, потому что само по себе соглашение о реструктуризации долга вероятнее всего не будет достигнуто до конца текущего года.

«Маловероятно то, что соглашение будет достигнуто до даты уплаты долга, что может привести к платежному дефолту», - отмечают в агентстве.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября Fitch Ratings уже снижал кредитный рейтинг «Интерпайпа» до уровня «ССС» с «В-», объясняя свои действия операционной и финансовой нестабильностью компании, обусловленной конъюнктурными событиями, в том числе, таможенными проблемами со странами Таможенного союза, куда «Интерпайп» поставляет порядка 25% общего объема продаж, а также с Россией, не возобновившей квоты на импорт труб украинского производства на вторую половину 2013 года.

В сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали соглашение, регулирующее объемы беспошлинных поставок украинских труб в страны Таможенного союза. В рамках этого соглашения квота Украины на поставки труб в РФ в 2011 и 2012 годах составляла по 300 тысяч тонн. В конце декабря прошлого года стороны внесли в соглашение изменения, согласно которым квота на беспошлинные поставки труб в РФ для Украины была установлена на период с 1 января по 30 июня 2013 года в объеме 120 тысяч тонн.

Вместе с тем, в июле 2013 года правительство Российской Федерации решило не продлевать на текущее полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб.

Кроме того, Министерство торговли США начало торговое расследование по обвинению производителей из Украины и восьми других стран в поставках на американский рынок стальных труб для нефтегазовой промышленности по несправедливо низким ценам.

Вместе с тем, в августе компания Shell провела квалификацию производства «Интерпайп» и включила ее заводы в список одобренных поставщиков по определенным видам продукции, хотя ранее Shell не рассматривала возможность использования труб украинского производства для реализации проектов в Украине из-за их неподходящего качества, и намеревалась импортировать трубы, в частности, из Японии

За январь-август 2013 года в Украине, по оперативным данным, производство стальных труб сократилось на 19%, или на 270 тыс. тонн по сравнению с аналогичным показателем 2012 года — до 1,150 млн тонн.