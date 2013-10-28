Промпроизводство в США выросло лучше прогноза

Объем промышленного производства в США в сентябре вырос на 0,6% по сравнению с августом, следует из данных ФРС США, передает Прайм.

Это был максимальный рост с февраля. Данные оказались лучше прогноза аналитиков, ожидавших роста на 0,4%.

Загрузка промышленных мощностей в сентябре выросла до 78,3%. При этом показатель за август был пересмотрен в сторону повышения до 77,9% с 77,8%.

Индекс промышленного производства США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель является одним из ключевых для экономики и отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.