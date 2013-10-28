Турецкий завод получил крупнейший в истории страны штраф за загрязнение окружающей среды

Крупнейший в истории Турции штраф приблизительно в три миллиона долларов (5,7 миллиона турецких лир) за загрязнение окружающей среды наложен на Измирский свинцовый перерабатывающий завод за захоронение радиоактивных отходов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

По данным телеканала, завод по производству и утилизации свинца Avci Aslan Dokum Sanayi, расположенный в пригороде Измира Газиемире, давно считается закрытым. Однако захоронения радиоактивных отходов на его территории продолжают загрязнять окружающую среду.

Территорию завода с проверкой в понедельник посетили представители местных властей и министерства окружающей среды и городского планирования Турции. Наложенный на предприятие штраф является рекордным, отмечает телеканал.